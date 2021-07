Italia-Inghilterra, la rivelazione di Chiellini fa sognare i tifosi della Juve

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza in vista del match contro l’Inghilterra rivelando un succoso indizio di calciomercato

In vista della sfida di Wembley contro l’Inghilterra il difensore dell’Italia Giorgio Chiellini è intervenuto parlando del match e non solo. L’esperto centrale bianconero ha analizzato da un lato la sfida con gli inglesi e dall’altro ha riportato in auge un interessante elemento di calciomercato.

Parlando della sfida con il bomber Harry Kane il giocatore toscano ha affermato: “Di Kane ricordo un’amichevole a Torino con l’Inghilterra, mi ha subito impressionato. Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, sa tirare bene da fuori, sa tirare punizioni. Mi ha colpito tanto, è incredibile. Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni”.

Italia, le parole di Chiellini in vista dell’Inghilterra

Il centrale azzurro avrà domani forse l’ultima chance di vincere in campo internazionale con la nazionale italiana ed è carico per la sfida. Parlando degli avversari ha inoltre dichiarato:

“L’Inghilterra non è la Spagna, noi e loro siamo le squadre che più hanno meritato di essere qui, basta vedere lo score per capire che sono solidi, fisici e che hanno grandi individualità in ogni reparto. Hanno un’organizzazione portata avanti da Southgate dopo Euro 2016: non palleggiano come gli spagnoli ma sono forti in ogni reparto, hanno subito mezzo gol su punizione in tutto l’Europeo e appena hanno campo vanno a folate e ti fanno male”.