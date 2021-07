Juve, la firma che Allegri aspettava: si chiude dopo Wembley

E’ pronta una firma importante in casa Juventus. Per la Vecchia Signora si prepara il rinnovo tanto atteso da Max Allegri.

In casa Juventus si programma la prossima stagione all’insegna di tante certezze che il club sta provando a confermare e consolidare soprattutto adesso che l’Europeo è ormai in chiusura, ed i club già guardano ai ritiri che porteranno all’inizio della prossima stagione. L’arrivo di Max Allegri sulla panchina della Juventus ha dato un forte scossone, soprattutto dopo un’annata particolare come quella vissuta con Andrea Pirlo. C’è bisogno di dare una sterzata, fin da subito, per provare a dare concretezza a quelle che sono le basi solide di una squadra cha bisogno di ritrovarsi.

E cosi domani la finale di Wembley, con l’Italia chiamata a giocarsi la vittoria della competizione contro l’Inghilterra. In tanti sono i giocatori della Juventus che scenderanno in campo proprio con la maglia azzurra. E cosi, una volta terminata la competizione continentale arriverà il momento del riposo per gli italiani impegnati in maniera cosi corposa in giro per l’Europa, e poi si tornerà nei club di appartenenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, la firma di Chiellini ci sarà: tutto dopo Wembley

Tra i giocatori che sono stati protagonisti di questa cavalcata straordinaria dell’Italia, c’è senza dubbio il capitano Giorgio Chiellini. La personalità di un giocatore che ha vinto tanto proprio con la Vecchia Signora, messa a disposizione di una squadra ricca di giovani talenti. Insomma, quello di Chiellini è un profilo fondamentale per la compagine azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Inghilterra, l’inaspettato elogio di Kane agli azzurri

Ed anche la Juventus è pronta a fondare il prossimo anno proprio sul difensore quasi 37enne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la firma di Chiellini per il rinnovo ci sarà. Doveva esserci già prima dell’Europeo, ma tutto verrà messo nero su bianco proprio alla fine della competizione, cosi come atteso anche da Max Allegri che crede fortemente nel difensore toscano. Il tutto prima di prendersi un periodo di riposo, in vista degli impegni bianconeri del pre-season. La firma, la meritata vacanza e poi nuovamente protagonista sul campo, con la maglia bianconera.