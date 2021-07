Mancini come Braveheart per salvare la Scozia: la prima pagina pro Italia

Roberto Mancini nuovo paladino della Scozia. Il quotidiano ‘The National Newspaper’ lo mette in prima pagina nei panni di Braveheart.

In prima pagina, nei panni di un novello William Wallace. Roberto Mancini è il nuovo paladino della Scozia, pronta a tifare l’Italia domenica sera durante la sfida contro l’Inghilterra. A confermarlo, spingendo ulteriormente gli azzurri verso la vittoria dell’Europeo, è l’edizione odierna del ‘The National Newspaper’ in cui appare il Ct con la faccia dipinta in stile Braveheart. Ad accompagnare la foto, l’eloquente titolo “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!”.

Mancini come Braveheart: è il nuovo eroe della Scozia

Una presa di posizione netta, motivata nel sottotitolo: “Non potremmo sopportare altri 55 anni di loro che si vantano”. Nel 1966, infatti, l’Inghilterra vinse i Mondiali battendo 4 a 2 in finale la Germania Ovest (tripletta di Hurst e rete di Peters). Uno scenario da incubo per la Scozia la quale ora si affida proprio a Mancini, dipinto nel quotidiano indipendentista con i colori del patriota ed eroe nazionale portato sul grande schermo da Mel Gibson.

Dal canto suo, il Commissario tecnico ha le idee ben chiare su cosa servirà per centrare il sogno: “Dovremo scendere in campo – ha affermato, ai microfoni del sito ufficiale della Uefa – per divertirci, come sempre. Essere arrivati in finale è un buon traguardo. Ma non basta per battere l’Inghilterra. Ci sarà da combattere fino alla fine”.