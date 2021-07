Inter, Marotta fiuta il colpo a costo zero da Barcellona

L’Inter potrebbe piombare su Miralem Pjanic, giocatore in uscita da Barcellona e che potrebbe arrivare in caso di addio di Marcelo Brozovic

L’Inter potrebbe vedere il proprio mercato condizionato da eventuali cessioni di top player con i nerazzurri alla ricerca di colpi e ‘affari’ in giro per l’Europa. Dopo la cessione di Hakimi c’è un altro pezzo pregiato della rosa nerazzurra in bilico, il centrocampista croato Marcelo Brozovic diviso tra il contratto in scadenza nel 2022 ed il possibile rinnovo di contratto.

In caso di eventuale partenza del regista croato, richiesto soprattutto in Premier League dal Liverpool, Marotta sarebbe pronto ad un clamoroso affare con il ritorno di un ex Juve in Italia, ovvero il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter sulle tracce di Pjanic

Con l’offerta giusta per Brozovic il club nerazzurro piomberebbe subito sul centrocampista bosniaco, giocatore che il Barcellona libererebbe addirittura a costo zero. Il monte ingaggi del club blaugrana è abbastanza esoso e la società spagnola deve ridurlo per poter annunciare il rinnovo di Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter perde i pezzi: la corte serrata di un top club su un big

Secondo quanto riporta Repubblica su Pjanic ci sarebbe l’Inter con Marotta che risulta essere un suo grande estimatore ed alcune big inglesi, anche se, i nerazzurri potranno muoversi solo ed esclusivamente in caso di cessione di Brozovic.