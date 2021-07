Italia, Mancini ha una tentazione che può stupire tutti in finale

Il ct dell’Italia Roberto Mancini potrebbe giocarsi la finale contro l’Inghilterra con una mossa a sorpresa in attacco

Mancano oramai poche ore e questa sera a Wembley sono tutti in trepidante attesa per la finale di Euro 2020 tra Italia ed Inghilterra. Gli uomini di Mancini sono la più bella sorpresa del torneo con una squadra che è arrivata in finale, quasi sempre meritando, e convincendo dal primo all’ultimo calciatore.

L’unica perplessità sulla nazionale azzurra in questo Europeo riguarda il suo centravanti Ciro Immobile. Più volte il ct azzurro ha difeso il bomber della Lazio dalle critiche nonostante una condizione approssimativa e diverse occasioni sprecate, ma ora potrebbe esserci qualche cambiamento.

Italia, la mossa a sorpresa di Mancini

Gli undici per la finale sono praticamente scelti con Mancini che potrebbe virare per la stessa formazione vista in semifinale con la Spagna, ma nelle ultime ore sta nascendo una mossa a sorpresa che potrebbe totalmente scombussolare i piani, anche degli avversari.

Il ct azzurro starebbe pensando di sostituire Ciro Immobile con uno tra Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, utilizzando quindi il ‘Falso Nove’, scelta che l’allenatore dell’Italia ha messo in atto già nella parte finale del match con la Spagna e che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore.