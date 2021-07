Klopp vuole il gioiello della Juve: sul piatto un super scambio

Il Liverpool guarda in casa Juve. Una proposta suggestiva per mettere le mani sul talento di casa bianconera.

Federico Chiesa assoluto protagonista agli Europei di calcio. Il giocatore italiano ha messo a segno due reti molto importanti, che lo hanno cosi portato al centro dell’attenzione mediatica. Stasera la sfida che vedrà di fronte la compagine azzurra contro l’Inghilterra di Southgate, e l’opportunità per Chiesa di potersi confermare come calciatore decisivo per la sua nazionale.

Un momento importante, che anche da Torino guardano con grande attenzione. Dopo un’annata che ha visto Chiesa spesso finito al centro delle critiche – soprattutto nella prima parte di stagione – il giocatore si è ben messo in moto, conquistando consensi dei tifosi. E il mercato? No, in teoria Chiesa non sarebbe assolutamente cedibile, ma c’è un allenatore che lo vorrebbe a tutti i costi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Klopp vuole Chiesa, pronto un maxi scambio con la Juve

E’ Jurgen Klopp – come riportato da Fichajes.net – l’allenatore che vorrebbe mettere a tutti i costi le mani su Federico Chiesa, ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Il giocatore, come detto, risulta incedibile per la Juventua, ma ci sono due strade che potrebbero sfondare il muro bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Il tecnico Sarri avvisa Lotito: ha un problema da risolvere

Quali? In primis un’offerta irrinunciabile da mettere sul piatto (Chiesa è valutato dalla Juventus tra i 70 e gli 80 milioni di euro), tale da far vacillare il muro eretto attorno all’ex giocatore della Fiorentina. C’è poi l’ipotesi scambio, quella più suggestiva, visto che potrebbe includere un pallino di casa bianconera. La Juventus, infatti, potrebbe aprire i discorsi se nell’affare finisse Mohamed Salah.