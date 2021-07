Svolta Donnarumma: la giornata di domani può cambiare la sua carriera

Gianluigi Donnarumma, miglior calciatore di Euro 2020, è pronto a svoltare. Domani lo sbarco a Parigi ed anche la firma con il PSG.

Gianluigi Donnarumma si conferma il miglior portiere d’Europa. Dopo la vittoria ad Euro 2020 con l’Italia, l’estremo difensore oramai ex Milan, è concentrato sul proprio futuro calcistico. Con l’accordo già stretto col Paris Saint-Germain del patron Al Khelaifi, Gigio Donnarumma è pronto a diventare protagonista anche col nuovo club.

Donnarumma al PSG: domani arriva a Parigi

Il portiere italiano classe 1999 è pronto ad indossare la casacca del club di Parigi. Dopo aver già effettuato le visite mediche col club di Ligue 1, manca solo la firma sul contratto per considerarsi ufficialmente legato ai francesi.

Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport’, Donnarumma arriverà domani a Parigi per mettere nero su bianco sul nuovo contratto e stringere la mano alla presidenza. La giornata di domani può essere decisiva per dare la tanto attesa svolta alla sua carriera sportiva. Niente da fare per la Juventus, il Barcellona e gli altri top club che negli ultimi mesi avevano fiutato l’affare.