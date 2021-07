Inter, la conferma di Ausilio: “L’operazione è in chiusura”

L’Inter è molto attiva nelle ultime ore sia per quel che riguarda le operazioni in entrata che in quelle in chiusura, il ds fa il punto

In casa Inter il calciomercato è l’argomento principale con il club nerazzurro e tutta la sua dirigenza impegnati sia in entrata che in uscita con il direttore sportivo Piero Ausilio al lavoro per liberarsi dei calciatori considerati esuberi. Allo stesso tempo la società milanese continua a cercare il sostituto di Achraf Hakimi.

Dopo aver annunciato la rescissione di contratto con Joao Mario, finito poi al Benfica, e con ancora da decifrare il futuro di Radja Nainggolan, l’Inter è al lavoro per definire un’uscita in prestito per quel che riguarda il suo pacchetto difensivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Ausilio conferma la cessione

Intercettato in uscita dalla sede dai cronisti, il direttore sportivo Piero Ausilio ha parlato del futuro del difensore belga Vanheusden, giocatore riscattato definitivamente dallo Standard Liegi solo qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE >>> L’affare che fa mangiare le mani a Inter, Juve e Milan

Dopo l’incontro con la dirigenza del Genoa, Piero Ausilio ha cosi commentato la possibile cessione del difensore che dovrebbe andare via in prestito. Ecco le sue parole: “Ci stiamo lavorando, è un’operazione che si può chiudere in poco tempo, adesso vediamo”.