Il calciomercato della Juventus partirà dal capitolo rinnovi e dalle possibili cessioni che potrebbero fruttare circa 60 milioni di euro da rinvestire in chiave acquisti. Da decidere il futuro di Rabiot e Ramsey

Le nuove strategie del mercato della Juventus partiranno dai rinnovi di Cuadrado, Dybala e Chiellini. L’esterno colombiano, salvo clamorosi colpi di scena, rinnoverà con i bianconeri nel corso delle prossime settimane. Verso la fumata bianca anche Dybala, così come Chiellini, pronto a prolungare il suo matrimonio con la Juventus per un altro anno.

Entrando nel dettaglio, Dybala potrebbe incassare circa 10 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni, rappresentando il presente e futuro della Juventus. Allegri crede fortemente nella Joya e la sensazione e che il tecnico punterà forte sull’argentino. Anche Chiellini resterà i bianconero, almeno per un altro anno prima di valutare il suo prossimo futuro in vista dei Mondiali in Qatar.

Calciomercato Juventus, Rabiot può restare: Ramsey verso l’addio

Per quel che riguarda le strategie di mercato, invece, Rabiot potrebbe restare alla Juventus anche in vista della prossima stagione. Allegri potrebbe puntare sul francese per completare il centrocampo, aprendo totalmente alla cessione di Ramsey. Il centrocampista gallese non rientra nei piani del tecnico bianconero e potrebbe dire addio dinanzi a un’offerta da circa 20 milioni.

Per quel che riguarda la fase offensiva, invece, tutto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo. Qualora la Juventus dovesse aprire all’addio del portoghese, i bianconeri potrebbero puntare su Gabriel Jesus o Vlahovic.