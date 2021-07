Il footgolf sbarca a Sanremo con 14 stelle del calcio

A Sanremo tutto pronto per il torneo di footgolf “Lnf Championship”. Attesi tanti ex calciatori della Serie A.

Sanremo si prepara ad accogliere il Gotha del footgolf. Nel week end la città ligure ospiterà infatti il torneo dal titolo “Lnf Championship”, il più importante dell’anno in Italia. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì alle ore 21 presso il Roof Garden del Casinò. Le gare avranno poi luogo sabato e domenica all’interno del Circolo Golf degli Ulivi, dove a maggio è stato realizzato un apposito campo regolamentare.

A Sanremo tutto pronto per il torneo di footgolf più importante dell’anno

I partecipanti attualmente iscritti, pronti a darsi battaglia, sono circa 250 provenienti da tutta Italia: ad essere premiati saranno i vincitori delle 12 differenti categorie previste. L’edizione di quest’anno verrà ulteriormente arricchita da un torneo di esibizione a cui prenderanno parte numerosi ex giocatori di Serie A noti al grande pubblico. L’elenco comprende Vincent Candela, Demetrio Albertini, Gigi Di Biagio, Luca Antonini, Cristian Zaccardo, Sergio Pellissier, Sebastian Frey, Nicolas Frey, Dario Marcolini, Pietro Vierchowood, Alessandro Budel, Cristian Zenoni e Serginho.

Ad accoglierli ci sarà il presidente della Lega Nazionale FootGolf Diego Fuser, che in carriera ha collezionato più di 400 presenze con le maglie di Milan, Torino, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma. “Sarà un momento importante e divertente per far conoscere sempre più questa nuova disciplina sportiva che sta crescendo in modo davvero importante nel nostro Paese”.