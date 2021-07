Juventus, contro il Napoli può già nascere una nuova polemica

Il match tra Juventus e Napoli può diventare un caso: Koulibaly e Osimhen rischiano di perdersi il big match a causa della Coppa d’Africa

Con la presentazione del calendario di serie A è partita immediatamente la caccia agli incroci e alle date più significative della stagione. In particolare, il prossimo campionato potrebbe perdere qualche protagonista durante l’inizio del 2022 quando si disputerà la Coppa d’Africa che si sarebbe dovuta giocare già qualche mese fa ma poi rimandata a causa dell’emergenza sanitaria. Questa volta però potrebbe svolgersi, conseguentemente alcune società hanno già iniziato a pensare alle contromosse poiché comporterà alcune defezioni significative.

La competizione è programmata dal 9 gennaio al 6 febbraio, in Camerun. Saranno 5 le città coinvolte. La 33esima edizione potrebbe quindi escludere da alcuni match fondamentali per lo scudetto qualcuno dei protagonisti più attesi della stagione.

Coppa d’Africa, Milan e Napoli tremano: rischio big match per Bennacer, Kessié, Osimhen e Koulibaly

Il rischio per il Milan è che due elementi di capitale importanza per il gioco della squadra di Stefano Pioli possano perdersi il derby con la nuova Inter di Simone Inzaghi. La sfida contro i nerazzurri del prossimo 6 febbraio potrebbe perdere due protagonisti: Kessié e Bennacer. L’assenza dei due, come scrive ‘Goal’ però non è certa poiché diventerà effettiva soltanto se Costa d’Avorio e Algeria dovessero proseguire la propria corsa fino in fondo.

Ben più concrete invece le opzioni che Koulibaly e Osimhen possano saltare la sfida con la Juventus del prossimo 6 gennaio. La Coppa d’Africa, infatti, comincerà soltanto tre giorni più tardi ma entrambi potrebbero essere già in ritiro con le rispettive nazionali.

Saranno 24 le nazionali a partecipare alla prossima Coppa d’Africa. Queste hanno ottenuto il pass durante la fase di qualificazione che ha viste coinvolte 52 selezioni.

La fase finale è stata già spostata per 3 volte. Alla competizione parteciperanno oltre alla nazione organizzatrice pure Senegal, Algeria, Mali, Tunisia, Guinea, Burkina Faso, Comore, Gabon, Gambia, Egitto, Ghana, Guinea Equatoriale, Costa d’Avorio, Marocco, Nigeria, Sudan, Malawi, Mauritania, Etiopia, Guinea-Bissau, Capo Verde e Sierra Leone.