Lo scambio dell’estate che porta Luis Alberto a Napoli

Il caso Luis Alberto porta la Lazio a cercare nuove piste di mercato, si pensa ad un clamoroso scambio con il Napoli per Insigne

La situazione di Luis Alberto in casa Lazio non è delle migliori con il giocatore che, sebbene sia tornato in ritiro dopo l’assenza iniziale, non è più ritenuto incedibile dalla società. Lo stesso Maurizio Sarri sacrificherebbe il talento biancoceleste per ‘un bene più grande’ e quel bene si chiama Lorenzo Insigne.

Vedere Insigne alla Lazio veniva visto fino a poco tempo fa come fantamercato ma il talento di Frattamaggiore ha in Maurizio Sarri e Ciro Immobile due convincenti argomenti per cambiare clamorosamente squadra.

Luis Alberto-Napoli, storia di un incredibile scambio

Luis Alberto a Napoli ed Insigne alla Lazio, uno scambio non impossibile visto la situazione dei giocatori nei rispettivi club. Il giornalista Paolo Paganini ne ha parlato cosi a Kiss Kiss Napoli:

“La Lazio ha chiesto Insigne. Mister Sarri stravede per Insigne e vorrebbe un tridente con Immobile e Felipe Anderson, ma è difficile accontentare il Napoli se non con cash più l’inserimento di una contropartita e un calciatore importante. La Lazio potrebbe inserire nella trattativa un calciatore come Luis Alberto perché non è in grado di soddisfare le richieste economiche del Napoli. Le offerte più importanti per Insigne sono arrivate dall’estero, soprattutto dal Tottenham”.