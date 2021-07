Le dichiarazioni di Spalletti su Insigne non fanno (ancora) ben sperare

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa oggi da Dimaro e tra i tanti temi si è discusso nuovamente sul rinnovo di Lorenzo Insigne

In casa Napoli in questi giorni la squadra sta affrontando i primi giorni di ritiro a Dimaro ed il tecnico Luciano Spalletti sta valutando tutti i giocatori a disposizione. Il tecnico azzurro ha trattato di tanti temi rispondendo a tutte le domande dei colleghi e in particolare si è discusso del futuro di Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro si sta meritando le vacanze dopo la vittoria di Euro 2020, competizione dove è stato tra i protagonisti, ed ora c’è curiosità su come evolverà la situazione relativa al rinnovo del contratto. Insigne ha al momento il contratto in scadenza a Giugno 2021.

Spalletti commenta la questione rinnovo di Insigne con il Napoli

Intervenuto nel corso della conferenza stampa l’ex tecnico di Inter e Roma ha avuto un atteggiamento abbastanza ‘timido’ riguardo la questione rinnovo del talento di Frattamaggiore. Ecco le sue parole:

“Sul fatto del contratto ci volete vedere la mal informazione e quindi bisogna stare attenti. Abbiamo di fronte il capitano ed il presidente del Napoli, sono due persone forti che avranno il tempo di guardarsi negli occhi ed andare al sodo”