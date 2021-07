Milan scatenato sul mercato, pronti ad altri due colpi per Pioli

Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato e dopo gli annunci delle ultime ore è alla ricerca di altri due acquisti di qualità

Il Milan sta realizzando un mercato di grande qualità, un mix tra giovani ed esperienza che possa contribuire ad aiutare la squadra di Pioli ad affrontare il triplo impegno con i rossoneri impegnati in campionato e soprattutto in Champions League.

Dopo le cessioni di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero c’erano importanti timori tra i tifosi ma Elliott e tutta la dirigenza rossonera sta allontanando ogni polemica creando una squadra molto competitiva. Giocatori di esperienza come Giroud ma non solo con Maldini interessato a tanti giovani del panorama europeo.

Milan, rossoneri pronti a realizzare altri due colpi

Dopo aver chiuso per Maignan, Olivier Giroud e Ballo Tourè e dopo i riscatti di Tomori e Brahim Diaz il Milan vuole chiudere con il botto e ci sono altri due calciatori nel mirino della società. In generale gli obiettivi sono una punta giovane da affiancare a Ibra e Giroud ed un trequartista che possa sostituire nel migliore dei modi Calhanoglu.

Per l’attacco la priorità, come riporta la Gazzetta dello Sport, è il brasiliano del Santos Kaio Jorge, in scadenza a Dicembre e nel mirino di diverse big europee. Come sostituto di Calhanoglu si pensa invece a nomi importanti e Maldini studia le ipotesi che portano a Vlasic o Ziyech del Chelsea.