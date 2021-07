L’inter può dimenticare Hakimi: pronto il colpaccio con formula vantaggiosa

Inter, idea Nandez per la fascia destra: il Cagliari lo valuta 35 milioni, ma ci sono i margini per studiare formule vantaggiose

Beppe Marotta, dopo aver fatto respirare le casse dell’Inter con la cessione multimilionaria di Hakimi al PSG, ora ha bisogno di trovare il sostituto della freccia marocchina.

È vero che in rosa c’è Darmian, ma il terzino italiano sembra più essere un’alternativa (tra l’altro spendibile anche sulla fascia sinistra) che un titolare vero e proprio.

Inter, pronto il doppio colpo sulle fasce: Nandez e Alex Telles

La pista che si starebbe aprendo con forza in queste ultime ore, riferita da Gianluca Di Marzio di ‘Sky Sport’, sarebbe quella che porta a Nahitan Nandez del Cagliari.

L’uruguaiano è nato calcisticamente come centrocampista centrale, ma negli ultimi tempi si sta trasformando sempre più in un esterno a tutta fascia, dove ha giocato sia con rossoblù che con la sua nazionale.

I rapporti tra le due società sono eccellenti, come testimoniato in ultimo dal passaggio di Dalbert in prestito in Sardegna.

Per questo, nonostante Nandez sia valutato dal Cagliari 35 milioni, potrebbe essere trovata una quadra con formule vantaggiose, come ad esempio un prestito con diritto di riscatto, oppure mediante l’inserimento di contropartite (come il ‘solito’ Nainggolan, o anche Pinamonti).

L’Inter, tra l’altro, vorrebbe rinforzare anche la fascia opposta, con l’ultima idea che riguarderebbe il ritorno in prestito del brasiliano Alex Telles, attualmente al Manchester United. Sul giocatore, però, è segnalata anche la Roma di José Mourinho.