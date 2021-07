Italia, il campione del mondo incorona l’azzurro: “E’ il futuro”

Fabio Cannavaro ha vinto il titolo di campione con l’Italia nel 2006 ed ha recentemente parlato dell’impresa degli azzurri di Mancini

L’Italia di Roberto Mancini è senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi anni e gli azzurri, nonostante lo scetticismo iniziale, hanno trionfato ad Euro 2020. La squadra ha impressionato non solo per i grandi risultati ma anche per un gioco a cui gli italiani erano poco abituati e che ha fatto letteralmente ‘innamorare’ ogni appassionato di calcio.

L’Italia ha dominato il girone ed è riuscita a combattere quando occorreva, approfittando delle grandi gesta del suo portiere Gianluigi Donnarumma per trionfare ai calci di rigore sia in semifinale che in finale. Le gesta della squadra azzurra verranno ricordate per diverso tempo.

Italia, i complimenti dell’ex azzurro per Donnarumma

Attraverso le colonne di Tuttosport l’ex capitano dell’Italia campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro ha avuto belle parole per diversi azzurri, in particolare per il giovanissimo portiere della nostra selezione. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono felice che sia stato Chiellini ad alzare la Coppa dopo di me. Era in tribuna a Berlino nel 2006 e poi ho giocato con lui e lo stimo molto. Ha disputato un Europeo super ma il fuoriclasse dell’Italia è Donnarumma. Mi meraviglio che qualcuno lo considerasse un portiere normale prima di Euro 2020. Sarà il miglior portiere per i prossimi 10-15 anni”.