Italia, Mancini si è già portato a casa un big match ai Mondiali

Mancini, durante il docu-film ‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley’, ha pronosticato la Spagna come tra le favorite del prossimo Mondiale.

Sono passati 4 giorni dal triondo dell’Italia di Mancini a Wembley contro l’Inghilterra, ma in tutto il paese si festeggerà, almeno, per il resto dell’estate. C’erano team molto più attrezzati per la vittoria finale, ma gli azzurri hanno fatto quadrato e con la forza del gruppo sono riusciti ad alzare una coppa che mancava dal palmares della nostra Nazionale da ben 53 anni.

Il principale autore di questa cavalcata è Roberto Mancini. L’ex mister dell’Inter ha risollevato un squadra che era rimasta a brandelli dopo la mancata qualificazione per il Mondiale in Russia nel 2018. Su ‘Rai 1’ questa sera è andato in onda lo speciale ‘Sogno Azzurro, la strada per Wembley’, una produzione che ha trasmesso il dietro le quinte della vittoria dell’Europeo da parte dell‘Italia. In un passaggio c’è stata anche una previsione di Mancini sul prossimo Mondiale.

La previsione di Mancini sul Mondiale del 2022 in Qatar

Il docu-film ha mostrato anche cosa diceva il CT al gruppo prima delle gare dell’Europeo. Ecco cosa ha detto Mancini a Chiellini e compagni prima del match contro la Spagna: “Sono giocatori giovani, ma sono anche davvero forti. Vedrete che il Mondiale in Qatar ce lo giocheremo noi, loro, e forse qualche altra squadra”.

Questo pronostico dimostra la lungimiranza e l’ottimismo di Roberto Mancini per il Mondiale del 2022 in Qatar. L’Italia è una squadra giovane e grazie al lavoro del CT per la prima volta c’è la sensazione che questa Nazionale abbia la possibilità di cominciare un ciclo fantastico, iniziando a vincere il prossimo Mondiale.