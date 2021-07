Secondo ‘Calciomercato.it’, Ramadani, l’agente di Pjanic, sarà a Milano nei prossimi giorni: non c’è solo la Juve, l’Inter spera

Secondo quanto si apprende attraverso ‘Calciomercato.it’, Fali Ramadani tornerà in Italia nei prossimi giorni, in particolare sarà a Milano per continuare a discutere di calciomercato. Tra i nomi sul tavolo c’è sicuramente quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco, dopo mesi difficili al Barcellona, può tornare in Serie A dopo le importanti esperienze prima la Roma e poi alla Juventus. Proprio di Juventus si è lungamente parlato nelle scorse settimane visto anche il ritorno di Massimiliano Allegri che ha fatto rendere al massimo livello il centrocampista.

Pjanic-Inter, possibile incontro per far decollare la trattativa

Negli ultimi giorni, l’inserimento dell’Inter è diventato qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto si legge, Pjanic, infatti, potrebbe essere oggetto di una trattativa tra Barcellona ed il club nerazzurro, con gli uomini mercato della società di Zhang che potrebbero incontrare Ramadani durante il suo soggiorno milanese per provare a definire le carte per l’assalto a Pjanic.

Si tratterebbe di un innesto di grande qualità per Simone Inzaghi che vuole affrontare la protagonista al suo primo anno all’Inter sia il campionato sia la Champions League.