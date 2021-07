Uno dei Goal più Belli Mai realizzati da un Portiere? Scopri da chi e quando

Nel 2017 Oskarine Masuluke, durante la partita tra il Baroka FC e gli Orlando Pirates, realizzò un gol che fu candidato al Puskas Award.

Il portiere è il ruolo nel calcio più solitario e sfortunato perché è solo per larghi tratti della partita e non c’è possiblità di rimedio ad un suo eventuale errore. Euro 2020 ha dimostrato che un estremo difensore può diventare l’eroe di un’intera nazione ed è l’esempio dell‘ex Milan Gianluigi Donnarumma. Il nuovo giocatore del PSG è stato eletto il miglior giocatore del torneo.

Si sta parlando anche di un possibile Pallone d’Oro per Donnarumma che ha parato ben due penalty, tra cui quello di Saka decisivo per la vittoria della squadra di Mancini, nella lottera dei rigori della finale tra Italia ed Inghilterra. Alcuni portieri non si sono limitati a parare, ma anche a siglare dei bellissimi gol: come Oskarine Masuluke.

Il gol in rovesciata di Masuluke entrato nella storia del calcio

Il portiere sudafricano nel 2017 realizzò un meraviglioso gol in rovesciata durante la partita tra il Baroka FC, la squadra dell’estremo difensore, e gli Orlando Pirates. Il gol di Masuluke fu addirittura candidato per il Puskas Award del 2017 tra le reti più belle dell’anno. La rete di Masuluke arrivò seconda dietro al fantastico gol di Giroud che realizzò con la maglia dell’Arsenal contro il Crystal Palace.

Anche in Italia ci sono stati gol sigliati dai portieri entrati poi nella storia del nostro calcio. L’ultimo, tra i più importanti, è quello di Brignoli che, nel dicembre del 2017, regalò al suo Benevento il primo punto in Serie A, pareggiando di testa la gara casalinga contro il Milan di Gattuso.

Altri gol in Serie A da ricordare sono quelli di Taibi, che nel 2001 fu l’autore del pareggio della Reggina contro l’Udinese, e quello di Rampulla che fu il primo portiere a segnare su azione: era il 1992 e realizzò di testa il pareggio tra la Cremonese, sua squadra dell’epoca, e l’Atalanta.