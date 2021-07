“Colpo da 50 milioni”: il nuovo affare top di questo mercato è pronto

Secondo quanto raccolto da Sport1, il Manchester United avrebbe trovato un’intesa sull’ingaggio con Varane del Real Madrid.

Con la conclusione dell’Europeo e della Copa America, l’attenzione dei media e dei tifosi si è di nuovo spostata sui club. La stagione 2021/22 è ormai iniziata con le squadre che si sono ritrovate in questi giorni per prepare al meglio la prossima annata. Dopo il roboante mercato degli allenatori, il mercato dei calciatori in tutta Europa stenta a decollare.

Tutte le squadre devono fare i conti con la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’avvento della Pandemia. La regina d’Europa, fino adesso, del calciomercato è stata sicuramente la squadra del PSG che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel gente come Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma. Ma dall’Inghilterra può arrivare un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri dell’intero calciomercato.

Il Real vuole 50 milioni di euro per cedere Varane

Come raccolto da ‘Sport1’, il Manchester United avrebbe trovato l’accordo con Varane per un contratto fino al 2026. Il club inglese dovrebbe trovare l’intesa definitiva con il Real Madrid che chiederebbe 50 milioni di euro per lasciar partite il difensore centrale. Il giocatore francese è stato accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane.

Dopo il mancato rinnovo con Sergio Ramos, il Real Madrid dovrebbe dire addio all’altro membro di una coppia centrale che ha vinto ben 18 trofei, tra cui 4 Champions League, per i Blancos. Al club spagnolo farebbero molto comodo i 50 milioni di euro, considerando i debiti che stanno dilaniando il proprio bilancio.