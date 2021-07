L’arrivo di Dybala al Barcellona può sfumare prima del previsto

Smentito lo scambio tra la Juventus ed il Barcellona riguardante Dybala e Griezmann. Il destino del francese appare un rebus.

Il tempo di fare il giro d’Europa, per poi essere smentita nell’arco di poche ore. Aveva suscitato clamore, soprattutto tra i tifosi della Juventus, la notizia di mercato riportata in mattinata dal quotidiano francese ‘L’Equipe’ secondo il quale il Barcellona ha proposto ai bianconeri uno scambio tra Paulo Dybala e Antoine Griezmann. Un’operazione, in realtà, destinata a non avere mai luogo. A confermarlo è il ‘Mundo Deportivo’.

Smentito lo scambio Dybala-Griezmann: la posizione del Barcellona

La dirigenza blaugrana, infatti, ha fatto sapere al giornale spagnolo di non essere interessata all’argentino, pur stimandolo molto e ritenendolo un buon giocatore. Ora resta da vedere cosa accadrà alla punta francese, fuori dal progetto dopo gli arrivi di Aguero e Memphis Depay. Il Barcellona, dal canto suo, vorrebbe liberarsi del suo pesante ingaggio (15 milioni netti all’anno) al fine di di incamerare nuove risorse da destinare al rinnovo di Lionel Messi. Tuttavia, al momento, a mancare sono i possibili acquirenti.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile trattativa con l’Atletico Madrid, tesa a portare Saul Niguez in Catalogna e Griezmann di nuovo alla corte del Cholo Simeone. Una trattativa complicata, ma che alla fine potrebbe anche sbloccarsi. “Nel calcio tutto è possibile, se succederà sarà una piacevole sorpresa. Presto saprete qualcosa” è stato il commento del presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo, rilasciato a margine dei “Premios Platino del Cine”. Una cosa è certa: il futuro di Dybala, pronto a tornare protagonista dopo una stagione in chiaroscuro, appare sempre più a Torino.