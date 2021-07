“Il Chelsea lavora dietro le quinte”, scatta l’allarme in casa Inter

Sembra che il Chelsea stia lavorando al grande colpo. Cosi dall’Inghilterra arriva una conferma che fa tremare i tifosi dell’Inter.

Quelle che sembrava un’indiscrezione messa da parte, potrebbe in realtà rivelarsi uno dei colpi di mercato più importanti di questa sessione di mercato. Romelu Lukaku ormai è uno dei centravanti più desiderati in Europa, visto il rendimento importante avuto con la maglia dell’Inter la scorsa stagione, al punto da trascinare la squadra nerazzurra a vincere lo Scudetto.

Resta da capire, però, quale sarà il futuro dell’attaccante belga. L’Inter, come noto, ha bisogno di monetizzare e tenere i bilanci a posto. Hakimi ha già salutato tutti, partito alla volta di Parigi per giocare il prossimo anno in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. Ci sarà un’altra cessione importante? C’è chi è sicuro di questo, e secondo alcuni il nome sarebbe proprio quello di Lukaku.

“Il Chelsea lavora dietro le quinte”: l’incredibile rivelazione

E cosi il club accostato a Lukaku nelle scorse settimane è stato proprio il Chelsea di Roman Abramovich. Sembrava, però, che l’indiscrezione si fosse raffreddata, con i blues pronti a puntare altri profili. Cosi, però, non sembrerebbe, almeno secondo alcuni organi di informazione che in terra inglese stanno raccontando un’altra verità.

L’insider Matt Low, durante il podcast ‘London Is Blue’, ha parlato proprio dell’interesse del club inglese nei confronti del centravanti dell’Inter: “Il Chelsea sta lavorando dietro le quinte per Romelu Lukaku, non ci rinuncia. Penso che il belga sia ancora l’acquisto più probabile per i ‘Blues’ come attaccante“.