Milan, si cerca la quadra: scelto il nuovo trequartista

Il Milan vuole l’ultimo grande colpo di questo calciomercato e pensa con attenzione alla stella del Cska Mosca Nikola Vlasic

Dopo aver realizzato finora un mercato stellare, il Milan è al lavoro per completare la rosa a disposizione e vede sicuramente in uno dei tasselli mancanti quello del trequartista, ruolo vacante dopo l’addio a parametro zero di Hakan Calhanoglu, terminato all’Inter. I rossoneri hanno messo diversi giocatori sotto la lente di ingrandimento per questo ruolo.

Come riporta Calciomercato.it la dirigenza rossonera sembra aver fatto la propria scelta ed il trequartista del Milan della prossima stagione sarà il croato Nikola Vlasic. Il giocatore del Cska Mosca Classe ’97 ha già da tempo espresso il proprio gradimento.

Milan in pressing su Nikola Vlasic: si cerca la formula giusta

La scadenza di contratto nel 2024 rappresenta un problema alla chiusura della trattativa con il Cska Mosca che non fa sconti rispetto alla richiesta di circa 30 milioni per il cartellino. Le idee del Milan sono invece totalmente differenti.

La dirigenza rossonera vuole abbassare sensibilmente la richiesta dei russi e soprattutto vorrebbe un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto mentre il Cska ascolta solo per un obbligo di riscatto. Visto anche la lunga scadenza Vlasic non vuole assolutamente ‘rompere’ con il suo attuale club di appartenenza.