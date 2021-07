Muller, foto disgustosa sui social: la sua giustificazione

Thomas Muller, tramite Instagram, ha pubblicato una foto che è diventata subito virale, destando tanto clamore sui social.

Oggi c’è stata la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, ma negli occhi degli italiani c’è ancora la vittoria dell’Italia di Mancini a Wembley contro l‘Inghilterra. Gli azzurri non erano tra i super favoriti, ma gli azzurri con la forza del gruppo hanno vinto meritatamente Euro 2020 ed hanno portato un trofeo che nel nostro paese mancava da ben 53 anni.

Se l’Italia è stata la protagonista dell’Europeo, la Germania è stata tra le grandi delusioni. I tedeschi sono usciti agli ottavi contro l’Inghilterra, ma non hanno mai convinto del tutto. Tra i protagonisti in negativo della sfida contro gli inglesi c’è, sicuramente, Muller che ha fallito il gol che avrebbe potuto riportare il risultato in parità. Il giocatore del Bayern è stato protagonista di un brutto episodio sui social.

Tante polemiche per la foto postata da Muller

Thomas Muller, tramite il suo profilo ufficiale di ‘Instagram’, ha pubblicato una foto che mostra lo stato terribile delle dita dei suoi piedi. Lo scatto ha scatenato ilarità, ma soprattutto disgusto tra i follower del giocatore tedesco. Muller si è giustificato, scrivendo che ha urgentemente bisogno di un pedicurista.

La foto è diventata subito virale ed ha fatto subito il giro dei social. Muller sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di preparare la nuova stagione con il nuovo allenatore del Bayern Monaco, ovvero il giovanissimo Julian Nagelsmann che proviene dal Lipsia.