Donnarumma si prende la rivincita: il retroscena sorprende tutti

Gianluigi Donnarumma è pronto ad iniziare la sua avventura al Paris Saint-Germain, intanto si prende una rivincita: il retroscena sorprende tutti

E’ stato l’eroe di Wembley. I suoi guantoni hanno dato gioia a tutta Italia: Gigio Donnarumma è uno dei protagonisti principali della vittoria azzurra ad Euro 2020. Due rigori parati in semifinale, altrettanti in finale e poi la festa in cui non è stato certo in disparte. Il modo migliore per vivere un’estate che lo ha visto protagonista anche fuori dal campo. Il suo mancato rinnovo con il Milan, con conseguente trasferimento a parametro zero al Psg, non ha mancato di far discutere.

Si è beccato del mercenario, di chi pensa soltanto ai soldi. Si è vociferato di un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, cifre astronomiche che non sorprendono certo visto che si parla del club parigino. Però ora spunta un retroscena che potrebbe cambiare tutta la storia con Donnarumma pronto a prendersi la rivincita anche fuori dal campo.

Donnarumma, ingaggio al Psg inferiore di quanto offerto dal Milan

A riportarlo è ‘L’Equipe’ che svela le cifre che Donnarumma andrà a percepire al Psg. Si parla di un ingaggio da 7 milioni di euro, uno in più di quanto percepito fino al 30 giugno al Milan ma uno in meno di quanto offerto dagli stessi rossoneri per il rinnovo.

Una sorpresa rispetto ai dodici milioni di cui si è parlato. Certo a questa cifra andranno aggiunti i bonus per risultati personali e di squadra e non sono di poco conto. Il portiere potrebbe arrivare comunque a percepire una cifra superiore ai dieci milioni di euro, partendo però da un ingaggio fisso inferiore a quello che avrebbe percepito a Milano.