Juventus, le ultime dichiarazioni di De Zerbi sono spiazzanti

L’allenatore dello Shakhtar Roberto De Zerbi ha consigliato la Juventus sul mercato ed ha parlato riguardo il suo difensore Giorgio Chiellini

Il neo tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi discussi, si è parlato del possibile approdo di Locatelli alla Juventus e del difensore bianconero Giorgio Chiellini, tanto elogiato dall’oramai ex tecnico del Sassuolo.

Le prestazioni ad Euro 2020 del centrale difensivo non sono passate inosservate ed insieme a Bonucci, Giorgio ha fatto parte probabilmente della miglior coppia difensiva dell’Europeo. I due, insieme a Donnarumma, hanno trascinato gli azzurri a questa inattesa quanto clamorosa vittoria.

Juventus, arrivano le parole di De Zerbi su Chiellini

Nel corso dell’intervista De Zerbi ha discusso anche di chi dovrebbe essere premiato come Pallone d’Oro rilasciando curiose e sorprendenti dichiarazioni:

“Pallone d’Oro? Se guardiamo ai trofei dico Jorginho che ha vinto Champions ed Europeo. Messi rimane Messi e fin quando giocherà resterà tra i papabili vincitori. In passato il Pallone d’Oro lo ha alzato un difensore come Cannavaro e pensando a ciò, per lo spirito che ha messo all’Europeo, dico che lo meriterebbe Chiellini”