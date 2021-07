Juve, niente asse con l’Atalanta: il big diretto verso la Bundes

Il Borussia Dortmund prepara un’offerta per Merih Demiral: l’Atalanta non è più la sola a volere il difensore bianconero.

In caso di partenza di Cristian Romero in direzione Tottenham, l’Atalanta ha come primo nome sul taccuino quello di Merih Demiral per sostituirlo. Il desiderio dei nerazzurri, però, potrebbe essere infranto dalla volontà di mercato del Borussia Dortmund, interessato al cartellino del difensore.

Il Borussia Dortmund vuole Merih Demiral: niente Atalanta?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella ultime ore sarebbe dunque piombato anche l’interesse del Borussia Dortmund su Merih Demiral. Al momento non dovrebbero esserci offerte ufficiali ma l’Atalanta ha sicuramente un club rivale in termini di calciomercato. La Juventus, per il difensore turco, chiede una cifra che si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro.

L’offerta di partenza dei tedeschi potrebbe aggirarsi intorno ai 28/30 milioni di euro. Il direttore sportivo dei gialloneri, Michael Zorc, vorrebbe proporre alla Juventus un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto. Il futuro di Demiral è in ogni caso ormai sempre più lontano da Torino: il suo obiettivo, per la prossima stagione, è quello di giocare da titolare e di riscattare un Euro2020 non disputato in maniera brillante.