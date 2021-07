Buffon e la sorprendente rivelazione: “Quel tecnico mi fa impazzire”

Il neo portiere del Parma Gianluigi Buffon si è confessato alla Gazzetta dello Sport ed ha rivelato un retroscena su Giampiero Gasperini

La leggenda di Gianluigi Buffon continuerà quest’anno a Parma, in serie B. L’esperto portiere è tornato dove tutto è nato ed ha come obiettivo quello di tornare in Serie A. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Buffon ha raccontato come è andata la sua ultima stagione alla Juventus rivelando anche interessanti retroscena di calciomercato.

Nonostante l’età ormai longeva il portiere ha rivelato di sognare ancora di poter disputare un Mondiale e lo ha fatto utilizzando belle parole: “Il Mondiale mi serve per continuare a sognare, altrimenti per cosa gioco a fare?”

Buffon e quella sua grande passione per Giampiero Gasperini

Nel corso dell’intervista alla rosea il portiere ha rivelato che, prima di iniziare la scorsa stagione, lo scorso anno è stato ad un passo da un’altra big di Serie A. La squadra in questione è l’Atalanta e Buffon ha avuto parole di elogio per il tecnico Giampiero Gasperini.

Parlando di un possibile approdo all’Atalanta, Gigi ha parlato cosi riguardo questa particolare trattativa: “Pentito? Sarebbe stata una bella esperienza con un allenatore che mi fa impazzire”. Buffon ha raccontato di aver rifiutato anche per l’amicizia che da anni lo lega ad Andrea Pirlo.