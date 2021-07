“E’ arrivata l’offerta”: c’è il via libera a Milan e Juventus

Continua il pressing di Milan e Juventus sul giovane talento del Santos Kaio Jorge ed il presidente del club ha raccontato di un’offerta

Sono diverse settimane che il giovane talento del Santos Kaio Jorge viene accostato a diversi tra i principali club italiani ed europei. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo Dicembre e prima Napoli e poi Juventus e Milan hanno fiutato il possibile affare low cost.

Sia al giocatore che al club non conviene arrivare in scadenza e quindi anche a cifre contenute il Santos spera di cedere ad una buona offerta il suo talentuoso attaccante. Nelle ultime ore è arrivata un’interessante apertura alla cessione.

Milan e Juventus, sentite il presidente del Santos

Ai microfoni di Globo Esporte il presidente del Santos Andres Rueda ha confermato che ha ricevuto un’offerta per il suo giovane calciatore. Ecco le sue parole nello specifico:

“C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui. Lui e la famiglia sono dalla nostra parte. Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per entrambe le parti”