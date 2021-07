Icardi, il ritorno in Serie A non è utopia: avviati i contatti con una big

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe incontrarsi nuovamente con la Serie A. Avviati i contatti con una big italiana (e non è la Juve).

Mauro Icardi torna in Serie A? Possibile, come qualsiasi cosa all’interno del calciomercato. Abbiamo imparato, ormai, a non dare nulla per scontato e non pendere dalla bocca dei dirigenti del pallone, che spesso attuano dei veri e propri bluf. La verità è che, soprattutto in un momento come questo dove i club dovranno operare molto di fantasia (e poco con i soldi) per rinnovare le varie rose, c’è chi potrebbe riuscire ad intavolare anche operazioni suggestive. La necessità di liberarsi da ingaggi grossi, in particolare, sta spingendo diverse squadre a lavorare a cessioni in prestito, senza esborso economico da parte degli acquirenti.

E cosi il futuro di molti giocatori potrebbe cambiare repentinamente. Uno dei nomi sui quali c’è grande attenzione in queste ore è quello di Mauro Icardi. Nonostante in passato siano arrivate diverse conferme riguardo la sua permanenza a Parigi, sembra il Paris Saint Germain possa anche privarsi dell’attaccante argentino, con il quale non è esplosa questa fortissima sintonia.

Icardi in Serie A? La pista che può riportarlo in Italia

E cosi l’Italia, sempre lei, nel destino di Icardi. L’addio all’Inter è stato molto sofferto, soprattutto per un giocatore che ha costruito la sua famiglia proprio bel Belpaese. Qualcosa, però, potrebbe cambiare e riportarlo qui dove Mauro ha dato il meglio di sé. La Juventus è una delle squadra accostate fortemente all’argentino negli anni, ma stavolta non parliamo della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, ci sarebbe la Roma a corteggiare l’ex centravanti di Inter e Sampdoria. Il club capitolino, infatti, avrebbe allacciato i contatti con l’agente e compagna del giocatore Wanda Nara, per capire la concreta fattibilità dell’operazione. La Juventus resta, ovviamente, alla finestra anche se la concorrenza comincia a farsi corposa.