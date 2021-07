Milan, il colpo che accontenta Pioli: 35 milioni e si chiude

La ricerca per il Milan del trequartista non si ferma: l’arrivo di Hakim Ziyech dal Chelsea può far contento Pioli.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista che vada a sostituire Hakan Calhanoglu. Maldini e Massara continuano perciò a monitorare diversi profili che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Tra le diverse ipotesi resta comunque il nome di Nikola Vlasic, giocatore d’esperienza e spesso alla ricerca del gol, di proprietà del CSKA Mosca.

Il classe 1997 sarebbe interessato a un approdo al Milan, ma resta piuttosto complicata l’intesa con il club russo che non vorrebbe rinunciare a lui. Per questo motivo, nelle ultime ore, il Milan starebbe giocando le sue carte per portare in rosa Hakim Ziyech.

Spunta il nome di Hakim Ziyech per il Milan: le cifre per accontentare Pioli.

Il Milan dunque guarda in casa del Chelsea e punta a un nome in particolare: Hakim Ziyech. Il club rossonero aveva già avuto in precedenza contatti con il giocatore e aveva monitorato la sua posizione, dal momento che Tuchel gli ha riservato pochi minuti di gioco. Torna, quindi, in auge il suo profilo. Il costo del suo cartellino resta però elevato: i Blues richiedono per lui circa 35 milioni di euro.

Secondo todofichajes.com, il Milan vorrebbe chiudere l’affare già durante questa settimana. Tramite gli introiti derivati da alcune cessioni, dunque, Maldini e Massara vorrebbero puntare a raccogliere una cifra che si avvicini a quella richiesta dal Chelsea, per riuscire ad archiviare quanto prima la questione del ‘trequartista mancante’.