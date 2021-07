Il Milan lavorerà nei prossimi mesi per blindare Theo Hernandez e respingere gli assalti del Psg per il suo talentuoso terzino

Dopo Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, il Milan rischia di perdere un’altra delle sue stelle, forse il talento principale presente nella sua rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, lo scatenato Psg sarebbe pronto a presentare un’offerta per il terzino sinistro Theo Hernandez.

Il club francese ha acquistato Achraf Hakimi pochi giorni fa e vorrebbe completare quella che sarebbe una coppia di terzini spaventosa. La società di Al Khelaifi ha già dimostrato di non avere alcun problema riguardo disponibilità economica e sarebbe pronta a triplicare l’ingaggio del calciatore, attualmente fermo a 1.5 milioni annui.

Milan, il Psg pronto all’assalto di Theo Hernandez

La dirigenza rossonera e Paolo Maldini in primis non sono però impreparati a tutto questo e come riporta il portale il Milan ha fatto sapere ai francesi di non voler aprire alcuna trattativa per il suo gioiello. Oltre a ciò il club conta sulla volontà di Theo, molto legato ai colori rossoneri.

Visto l’interesse dei francesi il Milan negozierà a breve il contratto del terzino mancino e già sta lavorando per aumentare l’ingaggio e premiare cosi uno dei migliori calciatori in rosa.