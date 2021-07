Milan, un’agenzia e il Liverpool vogliono strappare un altro big

Kessie ha rassicurato i tifosi sulla sua permanenza al Milan, ma il Liverpool sta tentando di strappare il giocatore a Pioli.

Maldini e Massara vogliono allestire un Milan competitivo sia in Italia che in Champions League. I rossoneri si sono qualificati per la massima competizione europea dopo 7 anni e vogliono onorare al massimo il gran trascorso della società lombarda in questa manifestazione.

Dopo gli acquisti di Maignan, Giroud, Fodé Ballo-Touré e il riscatto di Tomori dal Chelsea, ci sono state le parole di Kessie alla ‘Gazzetta dello Sport’ che hanno recato gioia ai tifosi rossoneri: “Rinnovo del contratto? Maldini e Massara già sono conoscenza del mio pensiero. Voglio solo il Milan”. Ma il futuro del giocatore non sembra poi così certo.

Milan, possibili problemi per il rinnovo contrattuale di Kessie

Come raccolto da ‘Telelombardia’, Kessie vuole percepire lo stesso ingaggio di Ibrahimovic, ovvero 7 milioni di euro più bonus. Il problema è che la dirigenza milanista ha disposto un tetto ingaggi di 6 milioni. Ci sarebbe anche un’agenzia che avrebbe proposto al giocatore 1 milione di euro per poter gestire i suoi interessi.

Se ci dovesse essere l’intesa tra l’agenzia e Kessie, ci potrebbe essere anche un possibile trasferimento al Liverpool che avrebbe dei contatti privilegiati con la suddetta agenzia. Il calciatore dovrebbe rimanere al Milan, ma attenzione ad eventuali insidie che possono sempre subentrare nelle vie infinite del calciomercato.