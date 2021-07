Accelerazione improvvisa per Pogba: “Super offerta in arrivo”

Il PSG fa sul serio per Pogba: c’è l’ok del giocatore, pronta un’offerta da 50 milioni di euro al Manchester United

Accelerazione improvvisa del PSG per arrivare a Paul Pogba. Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport’ i parigini starebbero per recapitare ai Manchester United un’offerta importante per il centrocampista francese.

Il Polpo, da parte sua, sarebbe già convinto di tornare in patria, adesso o al massimo tra un anno (il contratto con i Red Devils scade infatti nel 2022).

Il PSG pronto a offrire 50 milioni per strappare subito Pogba al Manchester United

Il club allenato da Solskjaer, che in questo mercato si è aggiudicato due pezzi da novanta come Sancho e Varane, non sembrerebbe però intenzionato a lasciar partire il classe ’93.

Anche se la proposta da 50 milioni di euro che avrebbe in mente Leonardo potrebbe contribuire a far cambiare le carte in tavola.

Chi sembra invece sempre più lontana da Pogba è la Juventus, con Massimiliano Allegri che ha indicato per il centrocampo obiettivi con ingaggi più sostenibili, che rispondono ai nomi di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic.