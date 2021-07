L’addio alla Juventus è ufficiale: l’attaccante resta in Serie A

La Juventus saluta, almeno per il momento, Marko Pjaca. L’attaccante si accasa in prestito al Torino di Juric: c’è il comunicato ufficiale.

Prima di affacciarsi sul mercato in entrata, la Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per sfoltire la rosa e piazzare i calciatori in esubero. Il tecnico dei bianconeri ha già stilato una prima lista dei desideri, ma la dirigenza bianconera è concentrata per piazzare i calciatori che non faranno parte della Juve che verrà. Uno di questi è Marko Pjaca, ancora lontano dai radar bianconeri dopo l’ultima stagione in prestito al Genoa.

Calciomercato Juventus, Pjaca si accasa al Torino

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato l’arrivo di Marko Pjaca. L’attaccante rinforzerà il reparto offensivo di Ivan Juric. Di seguito il comunicato ufficiale: “Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca. Pjaca è nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia”.

“Pjaca vanta pure 24 presenze e 1 gol con la nazionale della Croazia, squadra con cui ha raggiunto il secondo posto ai Campionati del Mondo di Russia 2018. Tutto il Torino Football Club accoglie Pjaca con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.