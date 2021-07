“Ho parlato con la società”: l’ammissione che ‘ribalta’ il mercato dell’Inter

Prima della sfida tra Inter e Crotone, Vidal è stato intervistato dalla tv ufficiale della squadra nerazzurra dove ha parlato del suo futuro.

L’Inter sta disputando in questi minuti l’amichevole contro il Crotone. I nerazzurri stanno vincendo 3-0 grazie alle reti di Satriano, Di Marco e Calhanoglu che ha realizzato anche ben 2 assist. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono preparare al meglio la nuova stagione per cercare di difendere il titolo campione d’Italia vinto l’anno scorso.

In giornata è arrivata una brutta giornata per l’Inter con l’infortunio di Gagliardini che ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro durante l’allenamento di ieri. Un altro centrocampista, Arturo Vidal, ha rilasciato un’intervista ad ‘Inter Channel’ prima del match contro il Crotone dove ha ha sorpreso un po’ tutti:

La confessione di Vidal: “C’è un ottimo rapporto con la società”

“Obiettivo? Dobbiamo rivincere lo Scudetto ed andare fino in fondo in Champions. Ho tanta voglia di ritornare in campo, l’anno scorso non è stato positivo per me dove non ho giocato negli ultimi 3 mesi per un infortunio. Futuro? Ho parlato con la società, c’è un ottimo rapporto tra di noi: hanno fiducia in me, questa stagione dev’essere la migliore”.

Vidal si è poi soffermato sul nuvo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: “Sono tre giorni che parlo con lui. E’ un tecnico importante che fa sentire la squadra. Tutti i miei compagni mi hanno detto che si stanno trovando bene. Vogliamo disputare un grande campionato ed un’ottima Champions League“.