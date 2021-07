La sfida tra Napoli e Sarri che non andrà mai in scena

Napoli e Sarri potrebbero incrociare le loro strade ma c’è una sfida che sembra molto difficile possa andare in scena

Destini che si incrociano: Napoli e Sarri, un legame ancora forte. Si sono sfiorati questo inverno quando a gennaio il tecnico è stato contattato dal club azzurro per sostituire Gattuso. “Se ne parla a giugno” la risposta dell’ex Juventus che poi De Laurentiis non ha più ricontattato, scegliendo Spalletti. Così per Sarri si è aperta la porta di casa Lazio ed ora l’allenatore di Figline prova a plasmare la squadra biancoceleste.

I destini di Napoli e Sarri potrebbero incrociarsi anche sul mercato: è il terzino sinistro la necessità in comune delle due società, Alejandro Grimaldo l’obiettivo di entrambi i club. Così scrive ‘as.com’, riportando fonti portoghesi: Lazio e Napoli sarebbero le due società sulle tracce del terzino spagnolo. Il Benfica ha bisogno di fare cassa e il 25enne è l’indiziato principale ad andare via, seguendo quanto accaduto con Nuno Tavares.

Napoli e Lazio su Grimaldo: servono venti milioni

Il problema però è rappresentato dalla valutazione che ne fa il club portoghese. Si parla di almeno venti milioni di euro, cifra eccessiva sia per il Napoli che per la Lazio. Difficile immaginare un’operazione di tale portata in un mercato particolare come quello di quest’anno.

Per questo motivo la sfida tra gli azzurri e Sarri per Grimaldo potrebbe non andare mai in scena, a meno che il Benfica non riveda la sua richiesta. Resta la necessità per entrambe le squadre di rinforzare gli esterni difensivi.