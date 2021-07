La batosta che ferma il calciatore di Serie A: “Problemi cardiologici”

Serie A, guai per il Cagliari. Il club rossoblù perde Riccardo Ladinetti: riscontrate alterazioni cardiologiche. Allenamenti sospesi per tre mesi.

Batosta inaspettata per il Cagliari. Il calciatore Riccardo Ladinetti ha riscontrato dei problemi durante le visite mediche di routine. Il club sardo, in vista della prossima stagione, ha fissato la data dei controlli clinici a cui i calciatori sono periodicamente sottoposti. Nel corso dei controlli a Riccardo Ladinetti, calciatore classe 2000, però, sono state riscontrate alcune problematiche. A causa delle ‘alterazioni cardiologiche‘, il centrocampista resterà fermo per i prossimi tre mesi.

Serie A, il Cagliari ferma Ladinetti

A comunicare la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali”.

Il ragazzo resterà fermo per i prossimi tre mesi. Sospesa l’attività agonistica e gli allenamenti. Lo staff medico del club sardo lo seguirà attentamente e monitorerà la situazione.