La notizia che spinge l’Inter all’affondo: saranno giorni cruciali

Come riporta il Liverpool Echo, l’Everton avrebbe abbondonato l’obiettivo di mercato Denzel Dumfries del PSV.

L’Inter vuole difendere lo Scudetto conquistato lo scorso campionato, ma deve anche affrontare una dura crisi economica. Suning vuole abbattere i costi per ridurre i debiti. La proprietà cinese ha posto l’obiettivo di raggiungere a fine calciomercato una plusvalenza di almeno 70 milioni di euro.

La squadra nerazzurra è stata costretta a cedere Hakimi al PSG per 60 milioni di euro più 11 di bonus per cercare di attingere a nuove risorse economiche. Dopo l’addio all’ex Real Madrid, l’Inter è concentrata sulla ricerca di un nuovo giocatore da far schierare sulla fascia destra a Simone Inzaghi.

Inter, si segue sempre Dumfries per sostituire Hakimi

Ci sono vari profili che sta seguendo l‘Inter: da Nandez a Dumfries. Secondo quanto raccolto dal ‘Liverpool Echo’, l’Everton si starebbe defilando dalla corsa all’olandese. La squadra della Premier League era fortemente interessata al giocatore, ma Marcel Brands, direttore dell‘Everton, ora avrebbe cambiato obiettivo di mercato.

Secondo il giornale inglese, in giornata ci sarebbe stato un incontro tra il PSV e Dumfries per interlocuire sul futuro. L’Inter dovrebbe dare un’accelerata per cercare di chiudere l’operazione, prima che qualche nuova squadra s’inserisca e faccia lievitare il prezzo del cartellino dell’olandese.