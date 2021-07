Il Milan è pronto a cedere: doppia cessione, al vaglio le offerte

Dopo aver preso tanti giocatori per il Milan, Maldini e Massara starebbero vagliando la possibilità di cedere Hauge e Leao.

Dopo gli addii a paramentro zero di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan è stato tra i grandi protagonisti del mercato in entrata. Il club rossonero ha comprato Maignan, Giroud, Fodé Ballo-Touré e riscattato Tomori dal Chelsea. Per i tifosi milanisti sono arrivate anche ottime notizie da Kessie che ha confermato la sua volontà di restare.

Il Milan, dopo le prime amichevoli stagionali contro Pro Sesto e Modena, domani sfiderà, ore 20:30, il Nizza di Galtier. Il team allenato da Stefano Pioli ha sorpreso tutti la scorsa stagione, ma l’ex allenatore della Lazio potrebbe dire addio a ben due calciatori che potrebbero essere ceduti.

Tante squadre seguono Leao ed Hauge del Milan

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Leao e Hauge sarebbero nella lista dei calciatori partenti stilata da Maldini e Massara. Il giovane portoghese è seguito da molte squadre della Premier League e, anche se non è stato messo sul mercato, il Milan potrebbe valutare una sua cessione per una super offerta.

Su Hauge ci sono Eintracht e Wolfsburg, ma il Milan ha rifiutato 2 offerte perché non arrivavano ai 15 milioni di euro richiesti. La squadra rossonera comunque non ha chiuso le porte ad una cessione del centrocampista norvegese. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro dei due giocatori.