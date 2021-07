La Russia tenta uno degli eroi di Euro 2020: assalto all’attaccante italiano

Lo Zenit tenta l’assalto ad Andrea Belotti: l’attaccante italiano, reduce dagli Euro 2020, piace al club della Russia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Zenit starebbe tentando di compiere l’assalto al profilo di Andrea Belotti. L’attaccante italiano, ancora in vacanza dopo l’impresa compiuta negli Euro 2020, potrebbe dire addio al Torino e diversi club stanno monitorando la sua situazione, in attesa di capire se sarà possibile offrirsi per un suo trasferimento.

Il futuro di Andrea Belotti: dalla Russia c’è interesse per lui.

Il nuovo allenatore del Torino, Juric, ha ribadito più volte di voler lavorare, in vista della prossima stagione di Serie A, solo con chi è convinto al 100% di voler portare avanti il progetto. Cairo avrebbe offerto all’attaccante 3,2 milioni di euro per il rinnovo del contratto che scadrà il 30 giugno 2022. Si attende dunque la risposta del numero 9 dei granata.

Belotti sarebbe stato comunque contattato già da diverse big come il Siviglia, il Milan o la Roma. Adesso sarebbe arrivato su di lui anche lo Zenit, alle prese con la partenza ormai quasi certa di Serdar Azmoun. Il club russo lo vorrebbe come suo sostituto nel reparto offensivo.