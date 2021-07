Juventus, brutta notizia per i tifosi: non sarà convocato al Trofeo Berlusconi

Si disputerà domani il match amichevole Juventus-Monza e tra le fila bianconere ci sarà un grandissimo assente

Dopo sei anni torna il consueto appuntamento estivo con il Trofeo Luigi Berlusconi, storico appuntamento che quest’anno vedrà protagonisti il Monza e la Juventus. Sarà l’edizione numero 25 del torneo e c’è grande attesa.

A causa delle imposizioni legate al Coronavirus Monza e Juventus hanno rifiutato di utilizzare i 1000 spettatori e ci sarà lo stadio interamente vuoto con l’evento che verrà trasmesso in chiaro in diretta televisiva. Per l’occasione ci sarà un grande assente.

Juventus, Cristiano Ronaldo non sarà convocato per l’amichevole

In questi minuti è arrivata una notizia importante che riguarda la formazione di Allegri e che sicuramente non farà piacere ai tifosi del Monza. Nella Juventus non sarà del match contro il club cadetto la stella portoghese Cristiano Ronaldo.

Come riporta il giornalista del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore il giocatore non sarà convocato da Allegri e piuttosto preferirà continuare la preparazione alla Continassa. Una grossa delusione per i tifosi del Monza e per tutti coloro che, sebbene in tv, assisteranno all’evento.