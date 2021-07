Juve, arriva l’ammissione del presidente: “Siamo obbligati alla cessione”

La Juve è sempre più vicina al talento brasiliano del Santos Kaio Jorge. Arriva una nuova conferma direttamente dal Brasile.

Sono ormai mesi che il talento brasiliano del Santos Kaio Jorge è finito nel mirino delle big italiane. Prima Milan e Napoli e poi la Juve hanno individuato il giovane talento con il contratto in scadenza nel prossimo mese di Dicembre.

Negli ultimi giorni i bianconeri hanno superato la concorrenza ed ormai è da capire solo il piccolo indennizzo che il Santos riceverà. Kaio Jorge ha scelto la Juve ed il giovane talento brasiliano è pronto ad arrivare in Europa, sia adesso che nell’eventualità direttamente a Dicembre.

Juve, il presidente del Santos conferma i contatti con i bianconeri

Kaio Jorge è ad un passo dalla Juve e la conferma più importante è arrivata in queste ore con le parole del presidente del Santos Andres Rueda, intervenuto ai microfoni di Estadio97. Ecco le sue dichiarazioni:

“C’è una trattativa con la Juve per Kaio Jorge. Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio, ma ci ritroviamo obbligati a farlo per via del contratto”