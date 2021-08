L’incontro che può cambiare il mercato estivo della Juventus

La Juventus sogna il ritorno di Miralem Pjanic. L’agente del centrocampista chiede un incontro ai bianconeri: decisive le prossime ore.

La Juventus di Andrea Agnelli riprende a concentrarsi sul calciomercato. Dopo la vittoria contro il Monza all’U-Power al Trofeo Berlusconi, la società bianconera ritorna a capofitto sulla finestra estiva di mercato. L’obiettivo della presidenza è quella di regalare al neo allenatore Massimiliano Allegri ed ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa.

Calciomercato Juventus, contatti per Pjanic

La lunga lista dei desideri dell’allenatore di Livorno vedi ascritti molti centrocampisti. Oltre al sogno Paul Pogba del Manchester United c’è anche quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco del Barcellona potrebbe ritornare in bianconero in estate.

Come riferisce ‘Mundo Deportivo’, Fali Ramadani, l’agente del calciatore, avrebbe già contattato la società piemontese per fissare un incontro con Cherubini nelle prossime ore. L’operazione ha già il placet di Allegri. L’incontro servirebbe per provare ad accorciare i tempi vista la voglia del calciatore di trasferirsi nuovamente a Torino. Il sacrificato a centrocampo potrebbe essere il gallese Aaron Ramsey. Pjanic, intanto, ha già fatto sapere di non avere problemi ad abbassarsi l’ingaggio pur di indossare la maglia bianconera.