L’Inter ‘approfitta’ dell’infortunio di Rog: mercato sbloccato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’infortunio di Rog potrebbe ‘aiutare’ l’Inter a prendere un giocatore del Cagliari.

I club, sia italiani che esteri, stanno affrontando una dura crisi economica dovuta alla Pandemia che ha azzerato i ricavi, mentre i costi aumentano. L’Inter è tra le squadre più indebitate ed ha come obiettivo concludere questa sessione di calciomercato con una plusvalenza di almeno 70 milioni di euro.

Hakimi è stato ceduto al PSG per 60 milioni di euro più 11 di bonus proprio per dare respiro alla casse economiche nerazzurre. In entrata l’Inter ha preso Calhanoglu ed ha come obiettivi di mercato Dumfries e Nandez. Per il giocatore del Cagliari ci potrebbe essere la svolta nei prossimi giorni.

Inter, possibile accelerata per acquisire Nandez dal Cagliari

Come raccolto da ‘Sky Sport’, dopo l’infortunio di Rog, il Cagliari deve accelerare subito per Nainggolan. La società sarda incontrerà l’Inter nelle prossime ore per chiudere il prima possibile l’operazione. Durante la trattativa per riportare in Sardegna il centrocampista belga, Cagliari ed Inter parleranno anche del futuro Nandez.

L’Inter è fortemente interessata a Nandez sia per rinforzare il centrocampo che la la fascia destra. I rapporti, come noto a tutti, tra le società sono ottimi, considerando che hanno anche chiuso recentemente l’operazione Dalbert. Le prossime ore saranno decisive per conoscere le sorti sia di Nandez che di Nainggolan.