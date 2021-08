Milan, arriva l’indizio social che ti porta in dote il trequartista

Il calciomercato del Milan ruota attorno al trequartista: tanti nomi nel mirino con i rossoneri che sognano Isco

In casa Milan la priorità della società è acquistare un trequartista di qualità che possa prendere il posto in rosa di Hakan Calhanoglu, giocatore partito a zero ed è andato ai ‘cugini’ dell’Inter. Tanti i nomi nel mirino del club rossonero con un sogno che potrebbe accontentare tutti.

Oltre ai ‘soliti’ nomi di Vlasic e Ziyech il Milan sembra aver virato con decisione sul campione del Real Madrid Isco. Il giocatore non è nei piani della società e neanche di Carlo Ancelotti e Maldini sogna il colpo a sorpresa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, l’indizio social che fa sognare i tifosi rossoneri

In queste ore il centrocampista rossonero Samu Castillejo ha pubblicato una foto con Theo Hernandez e Brahim Diaz. Tra i tanti commenti è caduto subito all’occhio dei tifosi rossoneri quello di Isco, obiettivo concreto rossonero ed amico di tutti e tre i giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Corsa a tre per il nuovo trequartista: Pioli ha il suo preferito

Secondo i media spagnoli Isco continua a sentirsi soprattutto con l’ex compagno di squadra Brahim Diaz e non disdegnerebbe un eventuale passaggio nello storico club rossonero.