La Salernitana dev’essere ceduta entro il 31 dicembre 2021 ma è stato stimato il suo valore di mercato: non si andrebbe sotto i 35-40 milioni.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono state eseguite le perizie per stabilire il valore di vendita della Salernitana. La società dev’essere ceduta entro il 31 dicembre 2021, ma s’inizia già a parlare di cifre. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma tutto resta al momento nascosto per volere di chi sta svolgendo tutte le valutazioni del caso.

Cessione Salernitana: le prime ipotesi sulle cifre.

Nella giornata di ieri, i trustee della Salernitana Melior e Widar Trust hanno stimato le prime cifre per la cessione del club ma per il momento queste restano totalmente top secret. In una nota, diffusa dai trustee stessi, già il 26 luglio, era stato infatti dichiarato: “Le informazioni verranno mantenute riservate anche nell’interesse di tutelare la Società da speculazioni ed iniziative dirette a ridurne il valore o forzarne l’alienazione”.

Secondo Il Mattino la cifra si aggirerebbe intorno ai 35-40 milioni di euro. Si afferma, inoltre, che già nelle scorse settimane il club ha rifiutato offerte non ritenute all’altezza dell’affare. C’è dunque l’intenzione di vendere la società per restare in Serie A, ma non ci sarà comunque nessuna svendita.