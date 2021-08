Juve, arriva la cessione: ora l’assalto al mercato diretto da Allegri

Per la cessione in prestito di Demiral all’Atalanta mancano solo gli ultimi dettagli. La Juventus è alla ricerca di un centrocampista.

La Juventus vuole tornare ad essere la regina del calcio italiano e per farlo ha richiamato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. I dirigenti e l’allenatore toscano sanno benissimo che bisogna rinforzare il centrocampo per ritornare ad essere competitivi sia in Italia che in Champions League.

Dopo aver preso Kaio Jorge dal Santos, la squadra bianconera deve anche sfoltire la rosa. Tra i possibili partenti c’è Demiral. Il passaggio del turco in prestito oneroso, con diritto di riscatto, come riportato dal giornalista ‘Romeo Agresti’, all’Atalanta è vicinissimo a concretizzarsi. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere anche la svolta per rinforzare il centrocampo juventino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dopo la cessione di Demiral, la Juventus vuole rinforzare la mediana

Il primo obiettivo della Juventus resta Manuel Locatelli, ma il Sassuolo continua a respingere le varie offerte bianconere. Un altro nome per il centrocampo è Pjanic. Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, nelle prossime ore è in programma un incontro tra Ramadani, agente dell’ex Roma, e Cherubini.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri ha sciolto i dubbi sulla difesa titolare

Il Barcellona vuole vendere Pjanic e l’ha offerto a varie squadre, tra cui l’Inter, ma il centrocampista ha espresso il forte desiderio di tornare a Torino. Prima di chiudere un colpo in entrata a centorocampo, la Juventus deve vendere anche un altro giocatore. Il nome più plausibile è quello di Ramsey, nonostante gli elogi di Allegri dopo l’amichevole contro il Monza.