Il Milan può aiutare il Chelsea a comprare Lukaku dall’Inter

Il Chelsea vuole Lukaku, il Milan offre l’assist giusto.

Le fila del Chelsea sono state pian piano sfoltite in queste ultime settimane e le casse del club hanno così ottenuto circa 60 milioni di sterline, ovvero circa 70 milioni di euro. La vendita che ha prodotto maggiore guadagno è stata proprio quella di Fikayo Tomori al Milan, che l’ha acquistato per 29 milioni di euro. Subito dopo quella del difensore, per rendimento di guadagno, c’è stata la cessione di Marc Guehi al Crystal Palace per 23 milioni di euro.

Il Chelsea ha già offerto all’Inter, per Lukaku, 100 milioni di euro più Marcos Alonso, ma i nerazzurri hanno rifiutato. I Blues sembrerebbero disposti ad alzare ulteriormente la loro proposta. Per il momento, però, da parte di Marotta e Ausilio non sembrerebbero esserci aperture. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se l’Inter continuerà a rifiutare le avance degli inglesi o se deciderà di rinunciare al nuovo Re di Milano.