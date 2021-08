Real Madrid, arriva ancora una pessima notizia per Ancelotti

Continuano i problemi per il Real Madrid di Ancelotti che vede l’ennesimo stop, questa volta molto importante per il centrocampo

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid non è iniziata nel migliore dei modi. Le positività al Covid di Alaba ed Odriozola e le cessioni di top player come Sergio Ramos e Varane hanno messo in allerta il tecnico, alle prese stavolta con l’ennesimo problema.

Come riporta il sito ufficiale del club madrileno il centrocampista tedesco Toni Kroos è alle prese con la pubalgia. Una tegola importante con un infortunio che spesso porta ad essere indefinita la data del rientro. Ecco il tweet del giocatore:

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj — Toni Kroos (@ToniKroos) August 3, 2021

Real Madrid, ennesima tegola per Ancelotti

Nei prossimi giorni il club spagnolo affronterà il Milan in amichevole (il prossimo 8 Agosto) e sarà questo l’ultimo test prima del debutto in campionato che avverrà il 14 Agosto in casa del Deportivo Alaves.

Mentre il calciomercato della società di Florentino Perez stenta a decollare e non ci sono novità sul sogno Mbappe, i Blancos devono quindi fare a meno dell’ennesimo titolare. Come riportato nel comunicato non si conosce la data del rientro del giocatore.